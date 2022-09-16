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Sevgilisine atacağı mesajı yanlışlıkla eşine attı! "Çok süslen altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy"
Giriş Tarihi: 16.09.2022 07:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
07:57
Sevgilisine atacağı mesajı yanlışlıkla eşine attı! "Çok süslen altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy"
İnşaat, turizm ve sağlık alanında yatırımları bulunan inşaat mühendisi Birol Akpınar, sevgilisi olduğu öne sürülen kadına atacağı mesajı yanlışlıkla 24 yıllık eşi Melek Akpınar'a gönderdi. Sevgisiyle birlikte tatil yaptığına yönelik ispatları da ortaya koyan ve 1 milyar TL tazminat isteyen Melek Akpınar'a mahkeme aylık 75 bin TL tedbir nafakası bağladı. Boşanma davası dilekçesindeki detaylar ise pes dedirtti.