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kız��p öyle bir şey yaptı ki...

Giriş Tarihi: 05.09.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 11:06
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kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Sevgilisine kızıp öyle bir şey yaptı ki...
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kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Sevgilisine kızıp öyle bir şey yaptı ki...

İtalya'da 43 yaşındaki Cristiana, pilot olan eski nispet yapmak için pilot olmaya karar verdi.

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kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Sevgilisine kızıp öyle bir şey yaptı ki...

Ticari uçak pilotu olan eski sevgilisinin kendisine 'asla bir uçak kullanamayacağını' söylediğini belirten Cristiana, Daily Star'a yaptığı açıklamada bu sebeple uçuş eğitimi aldığını belirterek şöyle konuştu:

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kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Sevgilisine kızıp öyle bir şey yaptı ki...

"Pilot olmaya karar verdim. İş için değil, eğlenmek amacıyla."

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kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Sevgilisine kızıp öyle bir şey yaptı ki...

"Araba ve vapurla seyahat etmekten hoşlanmıyor ve havaalanında check-in yaptırmaktan nefret ediyorsanız pilot olmak muhteşem bir şey."

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kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Sevgilisine kızıp öyle bir şey yaptı ki...

Cristina, pilotluk belgesi aldıktan sonra 13 ülkeyi gezdiğini belirterek "Yukarıdan bakınca her şey çok farklı gözüküyor" dedi:

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kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Sevgilisine kızıp öyle bir şey yaptı ki...

"Bu gelmiş geçmiş en iyi his."

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