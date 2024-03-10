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Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
16:56
Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!
Karabük Dorukhan tünelinin yakınlarında 2011 yılı Ağustos ayında ormanlık alanda Jandarma Ekiplerince cesedi bulunan ve eziyet edilerek öldürüldüğü anlaşılan fakat kimliği faili meçhul olarak kayıtlara geçen erkek şahıs ile ilgili olay Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM müdürlüğünün titiz çalışması sonunda çözüldü. İşte detaylar…