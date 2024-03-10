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Haberler Yaşam Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 16:56

Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!

Karabük Dorukhan tünelinin yakınlarında 2011 yılı Ağustos ayında ormanlık alanda Jandarma Ekiplerince cesedi bulunan ve eziyet edilerek öldürüldüğü anlaşılan fakat kimliği faili meçhul olarak kayıtlara geçen erkek şahıs ile ilgili olay Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM müdürlüğünün titiz çalışması sonunda çözüldü. İşte detaylar…

Ali Faik ATAY
Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!

Karabük Dorukhan tünelinin yakınların da 2011 yılı Ağustos ayında ormanlık alanda Jandarma Ekiplerince cesedi bulunan ve eziyet edilerek öldürüldüğü anlaşılan fakat kimliği faili meçhul olarak kayıtlara geçen erkek şahıs ile ilgili olay Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM müdürlüğünün titiz çalışması sonunda çözüldü. Şahsı eşinin gönül ilişkisi olduğu sevgilisi ile birlikte hareket ederek öldürdüğü tespit edildi.

Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!

Kastamonu, Sivas ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile 6 kişi yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede tasarlayarak adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!

GÖNÜL İLİŞKİSİ CİNAYETLE SONUÇLANDI
Olay 2011 yılında Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Dorukhan tüneli ormanlık alanda Jandarma tarafından bir erkek şahıs cesedi bulunması ile başladı.

Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!

Olaydan 12 yıl sonra Yenice Cumhuriyet Savcılığı dosyayı yeniden açtı. Titizlikle yürütülen çalışma sonucu cesedin, İstanbul ilinden eşi tarafından kayıp müracaatı bulunan B.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Sevgilisine kocasını öldürttü: Daha sonra kayıp ilanı verdi!

1 yıl süren titiz çalışma sonunda B.K. isimli şahsı öldüren, ölmesinde ve suçun saklanmasında rolü olduğu değerlendirilen 6 kişi 06.03.2024 günü İstanbul, Kastamonu ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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