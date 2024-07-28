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Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı
Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
09:01
Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı
İstanbul'da sevgilisine sürpriz yapmak isteyip 34 ASK 34 plakasıyla çevirmeye takılan Salihcan B., aracına başka plaka olması gerektiği polis tarafından tespit edilince gözaltına alındı. Plakanın gelen rapor sonrasında sahte olduğu anlaşılınca genç adam hakkında dava açıldı. Mahkeme genç şahısa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.