Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı

SEVGİLİME SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİM

Duruşma İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanık Salihcan B. Savunmasında bir firmada kurye olarak çalıştığını, ticari panelvan aracın üzerine zimmetli olduğu, internet sitesinde plakanın satıldığını görerek sevgilisine sürpriz yapmak istediği için plakayı br anlık heyecan sonucu aldığını ifade etti.