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Haberler Yaşam Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı
Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 09:01

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı

İstanbul'da sevgilisine sürpriz yapmak isteyip 34 ASK 34 plakasıyla çevirmeye takılan Salihcan B., aracına başka plaka olması gerektiği polis tarafından tespit edilince gözaltına alındı. Plakanın gelen rapor sonrasında sahte olduğu anlaşılınca genç adam hakkında dava açıldı. Mahkeme genç şahısa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Armağan YILMAZ
Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı

Salihcan B. (25) İstanbul'da geçtiğimiz yılın Kasım ayında aracıyla seyir halinde ilerlerken, 34 ASK 34 plaka polis ekiplerinin dikkatini çekti. Fatih'te araç ekipler tarafından durduruldu, otomobilin şase numarası sorgulandığında plakanın başka bir plaka olması gerektiği tespit edildi.

(Fotoğraflar temsilidir)

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı

Şüpheli Salihcan B. trafik polisleri tarafından 5 bin lira para cezası uygulandı. Ekipler, asayiş ekiplerine durumu bildirmesiyle şüpheli Salihcan B. gözaltına alındı. Polis tarafından koruma altına alınan plaka kriminal rapora gönderildi. Rapor sonucunda plakanın sahte ve aldatıcı olduğu kaydedilirken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

(Fotoğraflar temsilidir)

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Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı

5 YIL CEZA İSTENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi soruşturmayı tamamlamasının ardından Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede 34 ASK 34 plakayı kullanan araç sürücüsünün 'Resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediğine yönelik yeterli delilin oluştuğu belirtildi. Şüpheli Salihcan B. hakkında 5 yıl istemiyle dava açıldı.

(Fotoğraflar temsilidir)

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı

SEVGİLİME SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİM

Duruşma İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanık Salihcan B. Savunmasında bir firmada kurye olarak çalıştığını, ticari panelvan aracın üzerine zimmetli olduğu, internet sitesinde plakanın satıldığını görerek sevgilisine sürpriz yapmak istediği için plakayı br anlık heyecan sonucu aldığını ifade etti.

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi başı belaya girdi! Taktığı sahte plaka pahalıya patladı

Sevgilisine sürpriz yapmak için plakayı aracına taktığını polis çevirmesi sırasında çevirmeye takıldığını belirtti.

(Fotoğraflar temsilidir)

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