Sevgilisini 6 yerinden bıçakladı: Mahalleli linç edecekti!

Korkunç olay, 5 Temmuz öğle saatlerinde, Batman'da merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Delil Yalçın, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi Fatma B.'nin bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Delil Yalçın, bıçakla Fatma B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Fatma B.'nin evinden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video Polis, Delil Yalçın'ı gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın, zırhlı araçla emniyete götürüldü. İki gündür yoğun bakımda olan Fatma B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Delil Yalçın da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.