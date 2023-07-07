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Haberler Yaşam Sevgilisini 6 yerinden bıçakladı: Mahalleli linç edecekti!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 13:42

Sevgilisini 6 yerinden bıçakladı: Mahalleli linç edecekti!

Batman'da Delil Yalçın, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma B.'yi sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı. Mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın'ı polis ekipleri kurtardı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın, tutuklandı.

DHA
Sevgilisini 6 yerinden bıçakladı: Mahalleli linç edecekti!

Korkunç olay, 5 Temmuz öğle saatlerinde, Batman'da merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sevgilisini 6 yerinden bıçakladı: Mahalleli linç edecekti!

Delil Yalçın, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi Fatma B.'nin bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı.

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Sevgilisini 6 yerinden bıçakladı: Mahalleli linç edecekti!

Delil Yalçın, bıçakla Fatma B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Fatma B.'nin evinden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevgilisini 6 yerinden bıçakladı: Mahalleli linç edecekti!

Fatma B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sevgilisini 6 yerinden bıçakladı: Mahalleli linç edecekti!

Polis, Delil Yalçın'ı gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın, zırhlı araçla emniyete götürüldü.

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