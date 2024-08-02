Giriş Tarihi: 02.08.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
12:31
Sevgilisini başını taşla ezerek, oğlunu boğarak öldürmüştü! Katili yakalatan çuval detayı...
Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli'yi ormanlık alanda başını taşla ezerek öldüren Mehmet Altın, cinayete şahit olduğu için 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi de boğarak öldürmüştü. Dehşete düşüren olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mehmet Altın'ın, küçük çocuğun cesedini koymak için çuval almaya giderken jandarma tarafından yakalandığı ortaya çıktı...