Sevgilisini başını taşla ezerek, oğlunu boğarak öldürmüştü! Katili yakalatan çuval detayı...

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Evde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.