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Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 14:28
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
14:30
Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...
Kocaeli'de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini birlikte yaşadıkları evde, eşyalarını almak isterken silahla vurarak öldüren sanığın duruşması görüldü. Duruşmada cumhuriyet savcısı 'Kasten öldürme' suçundan sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması için mütalaa verirken, sanık Halim E., "Benimle her küstüğünde kardeşim de dahil olmak üzere ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu" dedi.