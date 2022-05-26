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Haberler Yaşam Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:30

Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...

Kocaeli'de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini birlikte yaşadıkları evde, eşyalarını almak isterken silahla vurarak öldüren sanığın duruşması görüldü. Duruşmada cumhuriyet savcısı 'Kasten öldürme' suçundan sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması için mütalaa verirken, sanık Halim E., "Benimle her küstüğünde kardeşim de dahil olmak üzere ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu" dedi.

İHA
Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ! İĞRENÇ SÖZLER: BENİMLE HER KÜSTÜĞÜNDE KARDEŞİME GİDİYORDU...

Olay, 15 Şubat 2021 tarihinde Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36), 5 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E. ile yaşadıkları eve geldi.

Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...

Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim E., apartman koridorunda Hacer Çetin'e 4-5 el ateş ederek öldürdü ve kendini eve kilitledi.

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Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.'yi teslim olması için ikna etmeyi başardı.

Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...

Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisini öldürmüştü! İğrenç sözler: Benimle her küstüğünde kardeşime gidiyordu...

"HACER BENİMLE HER KÜSTÜĞÜNDE KARDEŞİMDE DAHİL OLMAK ÜZERE AYRI AYRI 3 KİŞİYLE KAÇIYORDU"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halim E. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Halim E., "Biz 2017 yılının sonundan bu yana Hacer'le duygusal birliktelik yaşıyorduk.

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