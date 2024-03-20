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Haberler Yaşam Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:51

Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!

Kan donduran olay 3 gün önce Batman'da yaşandı. Birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile yanındaki Rüknettin Özdemir'i (25), mesajlaştıkları iddiasıyla tabancayla öldüren Ramazan Baykara'nın, olaydan sonra gittiği lokantada yemek yediği ve çektirdiği fotoğrafa da 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Baykara, tutuklandı. Esra Yılmaz'ın annesinin sözleri ise yürekleri dağladı…

DHA
Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!

Batman'da Ramazan Baykara, birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rüknettin Özdemir'e ateş açtı. Yılmaz ve Özdemir hayata gözlerini kapadı. Tetiği çeken Baykara, olay sonrası kaçtı. Sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in öldüğünü saptadı.

Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!

Kısa sürede yakalanan Baykara'nın Esra Yılmaz'ın, Rüknettin Özdemir ile mesajlaşmalarını görüp tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!

Baykara, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yılmaz ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi.

Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!

Ramazan Baykara'nın cinayetlerden sonra gittiği lokantada çektiği fotoğrafını, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Esra Yılmaz'ın amcası Ramazan Yılmaz, Baykara'nın planlı şekilde cinayeti tasarladığını belirterek, "İlişkileri 3-4 yıl önce başladı. Esra'yla kaçarak evlendiler. Dini nikahlılardı, resmi nikah yapmadı. Bir çocukları oldu, şimdi 2 yaşında. Ne iş yaptığı da belli değildi.

Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!

Olayı gece geç saatlerde öğrendim. Öldürülen diğer kişiyle ilgili de bir bilgim yok, tanımıyorum. Cinayet, Ramazan Baykara tarafından planlanmış bir cinayetti. Kızın telefonuna el koydu, eşi diyemiyorum. Çünkü vahşice katlettiği eşi olamaz. Esra babasının evindeydi.

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