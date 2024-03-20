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Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
13:51
Sevgilisini öldürüp lokantandan paylaşım yaptı: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam!
Kan donduran olay 3 gün önce Batman'da yaşandı. Birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile yanındaki Rüknettin Özdemir'i (25), mesajlaştıkları iddiasıyla tabancayla öldüren Ramazan Baykara'nın, olaydan sonra gittiği lokantada yemek yediği ve çektirdiği fotoğrafa da 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Baykara, tutuklandı. Esra Yılmaz'ın annesinin sözleri ise yürekleri dağladı…