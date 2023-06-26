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Sevgilisiyle ormanda gezerken tuvaletini yaptığını görmüştü: O olayda hakim ‘İlk kez suçluyum diyen birini tahliye ediyorum’ dedi!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 21:45
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
21:45
Sevgilisiyle ormanda gezerken tuvaletini yaptığını görmüştü: O olayda hakim ‘İlk kez suçluyum diyen birini tahliye ediyorum’ dedi!
İnanılmaz olay Bursa'da meydana geldi. Kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptığı ormanda, açık alanda tuvaletini yaptığı için tartıştığı Fuat Gürbüz (35) ile yanındaki arkadaşı Cihangir Muratoğlu'nu (40) ruhsatsız silahıyla vurarak yaralayan Ayberk Demirok (23), ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Demirok suçunu itiraf ederken, mağdurlar Muratoğlu ile Gürbüz, kendilerini vuran kişinin daha yapılı ve uzun boylu olduğunu söyleyerek, sanıktan şikayetçi olmadı. Müşteki beyanlarını dikkate alarak, Demirok'un tutuksuz yargılanmasına karar veren hakim ise "20 yıllık hakimim, ilk kez 'Suçluyum' diyen birisini tahliye ediyorum" dedi…