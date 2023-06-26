Sevgilisiyle ormanda gezerken tuvaletini yaptığını görmüştü: O olayda hakim ‘İlk kez suçluyum diyen birini tahliye ediyorum’ dedi!

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak Demirok hakkında, 'Kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından dava açıldı. Bursa 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Demirok ile müştekiler Cihangir Muratoğlu ve Fuat Gürbüz ile avukatları katıldı. Ayberk Demirok, polis merkezinde verdiği ifadesini yinelediğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Demirok, "Olay günü kız arkadaşım ile ormanda dolaştığım sırada şu anda duruşma salonunda bulunan, fakat teşhis edemediğim müştekilerden biri idrarını yapıyordu. Ben de bunun üzerine, 'Burada bayan var. İnsan biraz utanır' dedim. Daha sonra benimle alay etmeye başladılar. Üzerime doğru gelince de bana bir şey yapacaklarını düşünerek, 4 bin TL'ye almış olduğum ruhsatsız silah ile her ikisinin ayağına doğru 3 ya da 4 el ateş ettim. Müştekileri daha önce tanımıyorum, aramızda da husumet yoktur tahliyemi talep ediyorum" dedi. Demirok, mahkeme başkanının sorusu üzerine sağ elini kullandığını söyledi.