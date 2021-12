Sevgiliye Uzun Mesajlar, Güzel Sözler: Sevgiliye Gönderilecek Uzun Doğum Günü, İyi Geceler, Günaydın ve Özür Mesajları 2022

Ne kadar zaman geçti seni görmeyeli hiç bilmiyorum ama, seni görmediğim her an hasretinle yanıp küle dönüşmekten kendimi alamıyorum. Bilmem hatırlar mısın? Bana seni seviyorum dediğin o günü, işte ben o anın her salisesini kafama kazıdım. Sevgilim senin gülüşünü izlemek her şeye bedelken, bir an bile seni görememek beni kahrediyor.