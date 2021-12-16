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Haberler Yaşam Sevgiliye Uzun Mesajlar, Güzel Sözler: Sevgiliye Gönderilecek Uzun Doğum Günü, İyi Geceler, Günaydın ve Özür Mesajları 2022
Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 11:12

Sevgiliye Uzun Mesajlar, Güzel Sözler: Sevgiliye Gönderilecek Uzun Doğum Günü, İyi Geceler, Günaydın ve Özür Mesajları 2022

Sevgiliye söylenecek en güzel sözler aşk dolu, kalpten geçen hislerin yansıtıldığı mesajlarla doludur. Sevdiğini bu sözlerle mutlu etmek ve sevgiliye uzun mesajlar göndermek isteyenler, sevgiliye gönderilecek uzun aşk mesajları için araştırma yapıyor. Pek çok kişi, sevdiği kişiyi yaş gününde mutlu edecek doğum günü mesajı, sabah uyandığında ve gece uyumadan önce gülümsetecek uzun günaydın ve iyi geceler mesajı için hazır mesaj örneklerini kullanıyor. Ayrıca tartışma sonrasında kullanılacak uzun özür mesajları da sıkça kullanılıyor. İşte en güzel, anlamlı ve romantik sevgiliye uzun mesaj örnekleri ve güzel sözler.

Sevgiliye Uzun Mesajlar, Güzel Sözler: Sevgiliye Gönderilecek Uzun Doğum Günü, İyi Geceler, Günaydın ve Özür Mesajları msg

İkili ilişkilerde hisleri mesaj yoluyla ifade etmek bazen zor olabilir. Bu durumda hazır aşk sözleri ve sevgiliye gönderilecek uzun aşk mesajları kişinin imdadına yetişir. Uzun doğum günü mesajları özel günlerde, iyi geceler ve günaydın mesajı sabah ve akşam saatlerinde sevgiliyi mutlu edecek seçeneklerdendir. Sevgiliye uzun mesajlar ve güzel sözler söylemek isteyenler için en güzel ve anlamlı uzun mesajlar burada. İşte doğum günü, iyi geceler, günaydın, özür mesajları ile en güzel, duygusal ve romantik sevgiliye uzun mesajlar…

Sevgiliye Uzun Mesajlar, Güzel Sözler: Sevgiliye Gönderilecek Uzun Doğum Günü, İyi Geceler, Günaydın ve Özür Mesajları msg

Sevgiliye Uzun Mesajlar

Benim aşk sandığım şey, gerçek değilmiş. Ta ki seni görünceye kadar. Kalbime girdiğin saniyeden itibaren, her yerim sen oldun. Hayata senin gözlerinle, olumlu bakmaya başladım. Sana baktığımda, neyi istediğimi, ben konuşmadan bilmen ve yapman o kadar hoşuma gidiyor ki bunu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Sen varlığın benim en büyük arzum.

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Sevgiliye Uzun Mesajlar, Güzel Sözler: Sevgiliye Gönderilecek Uzun Doğum Günü, İyi Geceler, Günaydın ve Özür Mesajları msg

Keyifli bir haziran akşamı gibi girdin hayatıma. Haziran yılın en güzel ayıdır, senin de benim için bu dünyanın en güzel insanı olduğun gibi. Her yıl haziran ayının gelmesini ve hiç gitmemesini isterim. Artık bunu haziran ayı yerine senden istiyorum. Bana yaşattığın duyguları sonsuza kadar hissettir sevgilim.

Sevgiliye Uzun Mesajlar, Güzel Sözler: Sevgiliye Gönderilecek Uzun Doğum Günü, İyi Geceler, Günaydın ve Özür Mesajları msg

Bir gecenin gündüze geçmesi gibi beni aydınlığa taşıyansın sen. Birlikteyken, öyle huzurlu, keyifli, sakin biri gibi hissediyorum ki, bu güzelliği hiçbir şeye değişmem. Seni öyle çok seviyorum ki, artık derdimi yalnızca kuşlara anlatabiliyorum. Onlar beni dinliyor sonra uçup senin yanına gidiyorlar. Sevgilim her gün pencerene konan kuşları iyi dinle, beni o zaman çok daha iyi anlayacaksın.

Sevgiliye Uzun Mesajlar, Güzel Sözler: Sevgiliye Gönderilecek Uzun Doğum Günü, İyi Geceler, Günaydın ve Özür Mesajları msg

Ne kadar zaman geçti seni görmeyeli hiç bilmiyorum ama, seni görmediğim her an hasretinle yanıp küle dönüşmekten kendimi alamıyorum. Bilmem hatırlar mısın? Bana seni seviyorum dediğin o günü, işte ben o anın her salisesini kafama kazıdım. Sevgilim senin gülüşünü izlemek her şeye bedelken, bir an bile seni görememek beni kahrediyor.

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