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Haberler Yaşam Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor, ne zaman başlanır?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 16:17

Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor, ne zaman başlanır?

Hicri takvime göre Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Şevval ayı başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan Şevval ayı Hicri takvimde yılın 10. Ayına karşılık gelir. Bu ayda 6 gün oruç tutmak müstehap olduğundan vatandaşlar Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, ne zaman başlanır gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor? İşte yanıtı.

Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor, ne zaman başlanır?

Bu yıl 10 Nisan'da başlayan Şevval ayı, bu zamanı doğru değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Şevval ayı orucu ne zaman tutulur sorusuyla ele alınan konuya Diyanet açıklık getirdi. İşte Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor, ne zaman başlanır sorusunun yanıtı.

Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor, ne zaman başlanır?

2024 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şevval ayı bu sene 10 Nisan 2024 tarihinde başlıyor. Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak ediliyor.

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Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor, ne zaman başlanır?

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur.

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor, ne zaman başlanır?

ŞEVVAL ORUCU RAMAZAN ORUCUNUN YERİNE GEÇER Mİ?

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

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