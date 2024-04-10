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Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor, ne zaman başlanır?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
16:17
Hicri takvime göre Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Şevval ayı başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan Şevval ayı Hicri takvimde yılın 10. Ayına karşılık gelir. Bu ayda 6 gün oruç tutmak müstehap olduğundan vatandaşlar Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, ne zaman başlanır gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Şevval ayında 6 gün orucu kaç gün tutuluyor? İşte yanıtı.