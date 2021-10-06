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Haberler Yaşam Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…
Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 10:35

Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…

Ünlü model Şevval Şahin için Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral, yakın bir tarihte Taksim'de dayak yemişti. 'Beni Kerem Kamışlı dövdürdü' diyen Aral ile ilgili arkadaşından şok bir iddia geldi…

Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…

ŞEVVAL ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ YİĞİT MARCUS ARAL 'BENİ KEREM KAMIŞLI DÖVDÜRDÜ' DEMİŞTİ!

Türkiye eski güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen işadamı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalye ile denize atan Yiğit Marcus Aral, skandallarıyla gündemden düşmüyor…

Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…

ANCAK ARKADAŞINDAN ŞOK BİR İDDİA GELDİ! MEĞER…

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Olaydan bir süre sonra Marcus, 5 kişi tarafından dayak yediğini ve dövenlerin, "Kerem'in selamı var" dediğini iddia etmişti.

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Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…

Ancak iddiaları, Marcus'un yakın bir arkadaşı yalanladı.

Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…

Söz konusu arkadaş, Marcus'un birkaç kişiyi dolandırdığını ve bu yüzden dayak yediğini öne sürdü.

Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…

Çok ciddi şekilde para kaybeden kişilerin Marcus'u uyarı için dövdürdüğünü söyledi.

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