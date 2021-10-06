Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…

Ünlü model Şevval Şahin için Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral, yakın bir tarihte Taksim'de dayak yemişti. 'Beni Kerem Kamışlı dövdürdü' diyen Aral ile ilgili arkadaşından şok bir iddia geldi…