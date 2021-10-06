Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Ancak arkadaşından şok bir iddia geldi! Meğer…

ŞEVVAL ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ YİĞİT MARCUS ARAL 'BENİ KEREM KAMIŞLI DÖVDÜRDÜ' DEMİŞTİ! Türkiye eski güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen işadamı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalye ile denize atan Yiğit Marcus Aral, skandallarıyla gündemden düşmüyor… ANCAK ARKADAŞINDAN ŞOK BİR İDDİA GELDİ! MEĞER… Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Olaydan bir süre sonra Marcus, 5 kişi tarafından dayak yediğini ve dövenlerin, 'Kerem'in selamı var' dediğini iddia etmişti. Ancak iddiaları, Marcus'un yakın bir arkadaşı yalanladı. Söz konusu arkadaş, Marcus'un birkaç kişiyi dolandırdığını ve bu yüzden dayak yediğini öne sürdü. Çok ciddi şekilde para kaybeden kişilerin Marcus'u uyarı için dövdürdüğünü söyledi. NE OLMUŞTU? Ünlü model Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral'ın, geçtiğimiz ay Taksim'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülmüştü. O ANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI Güven timleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video 'KEREM'İN SELAMI VAR!' Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral ise, 'Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı. Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum' demişti...