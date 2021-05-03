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Haberler Yaşam Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet, ALO 199 telefonu hattı ve SMS ile seyahat izin belgesi alma ekranı burada!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 18:01

? , ALO 199 telefonu hattı ve SMS ile burada!

, şartları nelerdir soruları çeşitli sebeplerden dolayı il dışına çıkmak zorunda olan kişiler tarafından araştırılıyor. 17 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde, şehirler arası yolculuk yapmak isteyen kişilerin, seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. 'nın seyahat izin belgesi (yol izni) konulu ek genelgesi ile birlikte ise konuya ilişkin detaylar belli oldu. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır ve nereden alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet, ALO 199 telefonu hattı ve SMS ile seyahat izin belgesi alma ekranı burada!

Seyahat İzin Belgesi, sokağa çıkma yasağı sürecinde şehirler arası seyahat edecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan Perşembe günü başlayacak olan 17 günlük tam kapanmayı duyurmuştu. Bu süreçte şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların ise, seyahat izin belgeleri almaları gerekiyor. Konuya ilişkin genelge ise tarafından yayınlandı. Bu doğrultuda, hızlı ve kolay sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Seyahat izin belgesi telefon ve üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte, e-Devlet ve telefonla seyahat izin belgesi nasıl alınır konusuyla ilgili gelişmeler

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet, ALO 199 telefonu hattı ve SMS ile seyahat izin belgesi alma ekranı burada!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet, ALO 199 telefonu hattı ve SMS ile seyahat izin belgesi alma ekranı burada!

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

, ALO 199 üzerinden veya üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet, ALO 199 telefonu hattı ve SMS ile seyahat izin belgesi alma ekranı burada!

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet, ALO 199 telefonu hattı ve SMS ile seyahat izin belgesi alma ekranı burada!

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

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