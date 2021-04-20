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Haberler Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ve telefon ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.04.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 14:04

nasıl alınır? e-Devlet ve telefon ile şehirler arası ve sorgulama ekranı

alma ve sorgulama ekranı, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Özellikle, şehirler arası seyahat yasağı getirilmesi ile beraber seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehirler arası yolculuk yapacak olanların işlemi yapması gerekiyor. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama gelirken uçakla, otobüsle veya özel araçla seyahat edilebilir mi konusuna açıklık getirilirken seyahat izin belgesi alma işleminin nasıl ve nereden yapılacağının ayrıntıları da paylaşıldı. Peki, seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, şehirler arası yasak için seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranı!

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ve telefon ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranı

alma ve sorgulama ekranı, şehirler arası seyahat yasağı getirilmesinin ardından sık sık araştırılıyor. Uçakla, otobüsle ya da özel araçla şehirler arası yolculuk yapacak olanlar, ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılırken seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt verildi. İçişleri'nin açıklamasında, e-Devlet ve telefonla seyahat izin belgesi alma ekranı paylaşıldı. İşte, E Devlet ve Alo 199 ile seyahat izin belgesi alma başvurusu işlemi

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ve telefon ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranı

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. işlemlerinin detayları şöyle;

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ve telefon ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranı

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ve telefon ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranı

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ve telefon ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

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