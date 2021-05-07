Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli? ALO 199 Telefon ve E- devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şehirler arası seyahat etmek isteyenler seyahat izin belgesi alması gerekiyor. 17 gün sürecek olan tam kapanma sokağa çıkma yasağında belli sebeplerden dolayı seyahat etmek isteyenler başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. E devlet üzerinden temin edilen seyahat belgeleri, ayrıca alo 199 hattı üzerinden de tamamlanıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Öte yandan şehirler arası ulaşım yapmak isteyen vatandaşların yol izni yani seyahat izin belgesi alması için belli şartları taşıması gerekiyor. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E- devlet seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kaç gün geçerli?