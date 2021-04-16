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Haberler Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç güne çıkar? E devlet ile 2021 Seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru sorgulama!
Giriş Tarihi: 16.04.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 13:33

izin belgesi nasıl alınır, kaç güne çıkar? E devlet ile 2021 alma ekranı ve başvuru sorgulama!

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken izin belgesi milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Artan vaka artışına paralel olarak kısmi kapanma uygulaması başlatılırken il dışına çıkmak için yol izni belgesi almak şart koyuldu. Özellikle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat etmesi gereken vatandaşlar nasıl alınır, kaç güne çıkar, şartları nelerdir sorularına yanıt arıyor. Seyahat izin belgesi almak için e-Devlet ve ALO 199 üzerinden başvuru yapılabiliyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç güne çıkar? E devlet ile 2021 Seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru sorgulama!

genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasında il dışına çıkmak isteyenlere izin belgesi almak zorunlu tutuluyor. Özel araçla il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar kısıtlı gün ve saatler içerisinde nasıl alınır, özel araç için seyahat izin belgesi gerekli mi sorusuna yanıt arıyor. Çeşitli nedenlerle başka illerde bulunan veya seyahat planı olanlar, İçişleri Bakanlığı'na ait E-Başvuru ve ALO 199 sistemlerine yönelirken adım adım yol izinlerini almaya çalışıyor. İşte E devlet ile 2021 ve başvuru sorgulama!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Seyahat izin belgesi alma işlemlerinin detayları şöyle;

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç güne çıkar? E devlet ile 2021 Seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru sorgulama!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç güne çıkar? E devlet ile 2021 Seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru sorgulama!

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç güne çıkar? E devlet ile 2021 Seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru sorgulama!
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Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç güne çıkar? E devlet ile 2021 Seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru sorgulama!
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