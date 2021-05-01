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Haberler Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkarılır? Şehirler arası yasakta e-Devlet ve telefon ile seyahat yol izni belgesi alma ekranı!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 14:20

nasıl alınır, nereden çıkarılır? Şehirler arası yasakta e-Devlet ve telefon ile seyahat alma ekranı!

İçişleri Bakanlığı'nın (yol izni) konulu ek genelgesi ile beraber seyahat izin belgesi alma ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Buna göre, tam kapanma sürecinde uçak, gemi, tren veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanacaklardan bilet öncesinde seyahat izin belgesi talep edilecek. Bilindiği gibi, şehirler arası seyahat için seyahat izin belgesi alınması gerekiyor. Seyahat izin belgesi alma işlemi e-Devlet ile olduğu gibi, telefonla da yapılıyor. sorusu da şehirler arası seyahat edeceklerin gündeminde bulunuyor. İşte, e-Devlet ve telefon ile seyahat alma ekranı

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkarılır? Şehirler arası yasakta e-Devlet ve telefon ile seyahat yol izni belgesi alma ekranı!

, şehirleri arası seyahat edecek vatandaşların gündeminde bulunuyor. 17 günlük tam kapanma süreci ile beraber şehirler arası seyahati için seyahat izin belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'ndan da seyahat izin belgesi alma zorunluluğu bir kez daha hatırlatılarak uçak, gemi, otobüs ve tren bileti almadan önce seyahat izin belgesi kontrol edilmesi gerektiği bildirildi. Bu doğrultuda, hızlı ve kolay sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Seyahat izin belgesi telefon ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte, e-Devlet ve telefonla seyahat izin belgesi nasıl alınır konusuyla ilgili gelişmeler

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkarılır? Şehirler arası yasakta e-Devlet ve telefon ile seyahat yol izni belgesi alma ekranı!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için tarafından adına 'yol izni' de denilen almak gerekiyor. Şehir dışı E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkarılır? Şehirler arası yasakta e-Devlet ve telefon ile seyahat yol izni belgesi alma ekranı!

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

, ALO 199 üzerinden veya üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkarılır? Şehirler arası yasakta e-Devlet ve telefon ile seyahat yol izni belgesi alma ekranı!

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkarılır? Şehirler arası yasakta e-Devlet ve telefon ile seyahat yol izni belgesi alma ekranı!

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

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