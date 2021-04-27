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Haberler Yaşam Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 07:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:47

nasıl alınır, şartları nelerdir? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası alma işlemleri gündeme geldi. Kısmi kapanma sürecinin ardından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili yeni açıklama geldi. İki hafta sürecek olan kısıtlamada belli şartları taşıyan vatandaşlar SMS, ALO 199 ve e devlet üzerinden yol izni alarak seyahat edebilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede seyahat izin belgesi almak için gerekli şartlar bulunurken e devlet üzerinden sorgulanıyor. Buna göre; ? Telefon, SMS ve e devlet ile , şartları nelerdir?

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

Bayram sonuna kadar tam kapanma kararı alınırken de yeniden gündeme taşındı. Tam iki hafta sürecek olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle il dışına çıkmak isteyenlerin yol izni denilen belgeye sahip olması gerekecek. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge aynı zamanda Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor. Şehirlerarası yasak getirilince, şehir değiştirmek zorunda olanlar, şehirler arası yolculuk için gerekli olan Seyahat İzin Belgesi'nin nasıl alınacağını araştırıyor. ? Telefon, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı ve tüm ayrıntılar…

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası seyahat yasağı gelince, konusu en çok araştırılan konuların arasına girdi. Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait e-devlet sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurulması gerektiği bilinirken seyahat izin belgesi almak için ayrıntılı bilgiler şöyle;

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Seyahat izin belgesi alma işlemlerinin detayları şöyle;

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

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Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

Zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/ Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilecekler. verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlar yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.

Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!
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