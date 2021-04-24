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Haberler Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 10:57

? Şehirler arası başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sokağa çıkma yasağında seyahat etmek isteyenler izin belgesi ekranına yoğunlaşıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 23 Nisan'da başlayan sokağa çıkma yasağı hafta sonunu da kapsıyor. Tam üç gün sürecek olan kısıtlama sebebiyle il dışına çıkmak isteyenler başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusuna yanıt arıyor. Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait e-devlet sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurulması gerektiği biliniyor. Buna göre; ? Şehirler arası , şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey arttı. Hafta içi hafta sonu kısıtlamaları devam ederken il dışı seyahat etmek isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 3 günlük kısıtlama ilan edilirken muaf olan kurum ve kişilerde belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanarak uçakla, otobüsle veya özel araçla seyahat edilebilir mi konusuna açıklık getirildi. ? Şehirler arası , şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Nisan ayı kısmi kapanma kapsamında en çok araştırılan konuların başında bulunuyor. Seyahat izin belgesi başvurusu e-Devlet ve ALO 199 üzerinden yapılabiliyor. Seyahat belgesi E-Devlet ekranı üzerinden E-Başvuru kısmından başvuru gerçekleştirilebilecekken detaylar şöyle;

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi ve hafta sonlarında zorunlu haller dışında, vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Özel araç ile şehirler arası seyahatler, hafta içinde 05.00-19.00 saatleri arasında serbest olacak.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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