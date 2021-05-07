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Haberler Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve şartları nelerdir? ALO 199 Telefon ve e devlet ile (yol izni) seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:34

nasıl alınır ve şartları nelerdir? ALO 199 Telefon ve e devlet ile (yol izni) seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

Yurt geneli sokağa çıkma yasağı uygulaması sebebiyle alma işlemleri merak ediliyor. Geçen hafta başlayan tam kapanma sürecinde belli sebeplerden ötürü şehir içi şehir dışı seyahatlerini gerçekleştirmek isteyenler seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusuna yanıt arıyor. Şehirler arası seyahat etmek için yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bilindiği üzere seyahat edilmesi için vatandaşların belli şartları taşıması gerekiyor. Bu kapsamda ? Telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve şartları nelerdir? ALO 199 Telefon ve e devlet ile yol izni seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

alma işlemleri son günlerde en çok araştırılan konu oluyor. Ülkemizde tam kapanma adı altında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında seyahat yasağı da bulunuyor. Şehirler arası seyahat yapılması için tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Bu kapsamda belirtilen illerde bulunan vatandaşların mühim mazeretleri bulunmadığı takdirde şehirler arası geçiş yapmasına yasak getirilirken bu kısıtlama süresince mazereti olan vatandaşlar ise yol izni de denilen ve e devlet aracılığı ile alabilecek. ? Telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve şartları nelerdir? ALO 199 Telefon ve e devlet ile yol izni seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

alma işlemlerine yoğun ilgi devam ediyor. Gün içerisinde birçok vatandaş konuyla ilgili olarak özellikle bu belgeyi alabilmenin şartlarını merak ederken öte yandan bu belgenin başvurusu yalnızca valilik ve kaymakamlık gibi yerlerden değil e devlet sistemi üzerinden elektronik başvuru ile de gerçekleştirilebiliyor. ve ALO 199 üzerinden yapılabilen Seyahat izin belgesi başvurusu detayları şöyle;

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve şartları nelerdir? ALO 199 Telefon ve e devlet ile yol izni seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için tarafından adına 'yol izni' de denilen almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve şartları nelerdir? ALO 199 Telefon ve e devlet ile yol izni seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve şartları nelerdir? ALO 199 Telefon ve e devlet ile yol izni seyahat izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır

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