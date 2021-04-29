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Haberler Yaşam Seyahat İzin Belgesi nasıl, nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi? E Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 15:06

nasıl, nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? , serbest mi? E Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

nasıl ve nereden alınır, gibi sorular milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam itibariyle başlayacak. Bu süreçte çeşitli sebeplerden dolayı il dışına çıkmak zorunda olan vatandaşların seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Hal böyle olunca, seyahat izin belgesi nasıl ve nerden alınır, özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi gibi sorular merak konusu olmaya başladı. İşte E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

Seyahat İzin Belgesi nasıl, nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi? E Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 17 günlük tam kapanma bu akşam itibariyle başlayacak. Kapanma ile birlikte şehir dışına çıkmak zorunda olan kişilerin seyahat izin belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. , seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir soruları araştırılırken, konuya ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre; Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Seyahat İzin Belgesi nasıl, nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi? E Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için tarafından adına 'yol izni' de denilen almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

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Seyahat İzin Belgesi nasıl, nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi? E Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Seyahat İzin Belgesi nasıl, nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi? E Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Seyahat İzin Belgesi nasıl, nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi? E Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

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