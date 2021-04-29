Seyahat İzin Belgesi nasıl, nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi? E Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır, özel araçla seyahat yasağı var mı gibi sorular milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam itibariyle başlayacak. Bu süreçte çeşitli sebeplerden dolayı il dışına çıkmak zorunda olan vatandaşların seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Hal böyle olunca, seyahat izin belgesi nasıl ve nerden alınır, özel araçla seyahat yasağı var mı, serbest mi gibi sorular merak konusu olmaya başladı. İşte E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı