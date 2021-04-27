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Haberler Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 15:20

nasıl ve nereden alınır? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir?

İki haftalık tam kapanma kararına ek olarak milyonların gündemine geliyor. Seyahat izin belgesi almak isteyenler e devlet ekranına yoğunluk kazandırıyor. Şehirler arası seyahat yapılması için tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekirken seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusuna yanıt arıyor. Bununla beraber, il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da ve hattı ile seyahat izin belgesi başvurusu sorgulama yapmak istiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; ? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir? İşte ve başvuru ekranı ile ilgili detaylar…

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir?

'nın yayınladığı genelgeyle sorgulamaları yeniden başladı. Son olarak sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması olmak üzere ilk kez bu kadar kapsamlı olarak ele alınan tam kapanma tedbirinde tüm son dakika detayları belli olurken , seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusuna yanıt aranıyor. Seyahat yapılacak vatandaşların üzerinden izin istemeleri gerekiyor. Buna göre; Seyahat izin belgesi nasıl alınır? başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında seyahat izin belgesi en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında haberimizden bilgi sahibi olabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Bugünlerde en çok araştırılan konuların başında bulunuyor. Seyahat izin belgesi başvurusu ve üzerinden yapılabiliyor. Seyahat belgesi E-Devlet ekranı üzerinden E-Başvuru kısmından başvuru gerçekleştirilebilecekken detaylar şöyle;

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

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Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir?

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Kimler telefon ve e devlet ile seyahat izin belgesi alabilir, başvuru şartları nelerdir?
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