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Haberler Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:26

nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile ekranı!

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken alma işlemleri gündeme geliyor. Kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda yol izni belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabiliyor. Uçakla, otobüsle ya da özel araçla şehirler arası yolculuk yapacak olanlar ? SMS, Telefon ve E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Belli sebepler dolasıyla il dışı seyahatlerin özel araçla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar E Devlet ve ile yol izinlerini alabiliyor. Yayınlanan genelgede seyahat izin belgesi almak için gerekli şartlar yer alırken yoğunluk görmeye devam ediyor…

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken de gündeme geliyor. Seyahat izin belgesi almak isteyenler e devlet ekranına yoğunluk kazandırıyor. Özel araçla il dışına çıkması gerekenlerin yol izni alması gerekirken uçakla, otobüsle veya trenle seyahat edecekler biletlerini gösterdikleri taktirde muaf sayılıyor. Yayınlanan genelgede seyahat izin belgesi almak için gerekli şartlar yer alıyor. Buna göre; ? SMS, Telefon ve E devlet ile ekranı ile tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey arttı. Son olarak Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait sistemi veya hattı ile iletişim kurulması gerektiği bilinirken seyahat izin belgesi almak için merak edilen detaylar şöyle;

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Seyahat izin belgesi alma işlemlerinin detayları şöyle;

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

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Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı!

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı!
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