Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken seyahat izin belgesi de gündeme geliyor. Seyahat izin belgesi almak isteyenler e devlet ekranına yoğunluk kazandırıyor. Özel araçla il dışına çıkması gerekenlerin yol izni alması gerekirken uçakla, otobüsle veya trenle seyahat edecekler biletlerini gösterdikleri taktirde muaf sayılıyor. Yayınlanan genelgede seyahat izin belgesi almak için gerekli şartlar yer alıyor. Buna göre; Seyahat izin belgesi nasıl alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru ekranı ile tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey arttı. Son olarak Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait e-devlet sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurulması gerektiği bilinirken seyahat izin belgesi almak için merak edilen detaylar şöyle;