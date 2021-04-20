Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile yol izni seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken seyahat izin belgesi alma işlemleri gündeme geliyor. Kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda yol izni belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabiliyor. Uçakla, otobüsle ya da özel araçla şehirler arası yolculuk yapacak olanlar Seyahat izin belgesi nasıl alınır? SMS, Telefon ve E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Belli sebepler dolasıyla il dışı seyahatlerin özel araçla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar E Devlet ve Alo 199 ile yol izinlerini alabiliyor. Yayınlanan genelgede seyahat izin belgesi almak için gerekli şartlar yer alırken seyahat izin belgesi alma ekranı yoğunluk görmeye devam ediyor…