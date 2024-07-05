Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?

SEYAHATSEVER PROJESİ HANGİ ŞEHİRLERDE VAR, BAŞVURU NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Seyahatsever projesi kapsamında deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Proje, 8 Temmuz'dan 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek" denildi.