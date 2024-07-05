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Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:32
Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?
Seyahatsever projesi başvuruları, Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte bugün başladı. GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sağlayan proje kapsamında başvuru yapmak isteyenler araştırmaları hızlandırdı. Bu noktada, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var gibi sorular yanıt arıyor. İşte 2024 Seyahatsever projesi başvuru ekranı ve projenin detayları…