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Haberler Yaşam Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:32

Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?

Seyahatsever projesi başvuruları, Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte bugün başladı. GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sağlayan proje kapsamında başvuru yapmak isteyenler araştırmaları hızlandırdı. Bu noktada, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var gibi sorular yanıt arıyor. İşte 2024 Seyahatsever projesi başvuru ekranı ve projenin detayları…

Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama için başvuruların bugünden itibaren alınacağını duyurdu. Belli şartları sağlayan gençlerin faydalanacağı ücretsiz konaklama imkanı için Seyahatsever projesi başvuru ekranı erişime açıldı. Peki, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var? İşte 2024 Seyahatsever projesi başvuru ekranı ve şartları…

Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?

SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Bakan Bak, sosyal medya hesabından 'Seyahatsever ile Hazırlıklar Başlasın, Rota Oluşturulsun!' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz GSB Yurtları'nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek" ifadelerini kullandı.

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Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?

SEYAHATSEVER PROJESİ HANGİ ŞEHİRLERDE VAR, BAŞVURU NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Seyahatsever projesi kapsamında deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Proje, 8 Temmuz'dan 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek" denildi.

Seyahatsever projesi başvuru ekranı 2024: GSB yurtlarında ücretsiz konaklama yaş sınırı ve başvuru şartları neler, hangi şehirlerde var?

GSB YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAMA YAŞ SINIRI VE BAŞVURU ŞARTLARI

18-30 yaş tüm gençler proje kapsamında başvuruda bulunabiliyor. Öğrenci olma şartı aranmaz.

SEYAHATSEVER BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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