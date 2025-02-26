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Haberler Yaşam Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:58

Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!

Başakşehir'de seyir halinde olan cip ile minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Öfkelenen minibüs sürücüsü aracını cipin önüne kırarak durdurdu. Ardından aşağı inen sürücü cipe vurup kapısını açmaya çalıştı. Başarısız olunca da cama tükürerek olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cip sürücüsü kadının cep telefonuna yansıdı.

DHA
Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!

Olay Başakşehir'de meydana geldi. Trafikte ciple, minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!

Yolda aracını yan şekilde durdurarak cipin önünü kesen minibüs sürücüsü, cipe vurarak sürücü kapısını açmaya çalıştı.

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Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!

Kadın sürücünün kullandığı cipin kapılarının kilitli olması üzerine cipin camına tüküren minibüs sürücüsü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!

Yaşananlar, cipin sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!
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