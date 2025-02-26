Haberler
Yaşam
Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
21:58
Seyir halindeki tartışma yol kesmeyle sonuçlandı: Minibüs sürücüsü araca vurup, cama tükürdü!
Başakşehir'de seyir halinde olan cip ile minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Öfkelenen minibüs sürücüsü aracını cipin önüne kırarak durdurdu. Ardından aşağı inen sürücü cipe vurup kapısını açmaya çalıştı. Başarısız olunca da cama tükürerek olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cip sürücüsü kadının cep telefonuna yansıdı.