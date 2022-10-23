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Haberler Yaşam SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 15:46

SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SGK 935 personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. 19 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatına 935 personel alınacak. İlanın ardından başvuruda bulunmak isteyenler, SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…

SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 19 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu kararnamede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının merkez teşkilatına 935 personel alımı yapılacağı kaydedildi. İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 SGK personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro ayrıldı.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SGK 935 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1,

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 20,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 2,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 1,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 4,

Emniyet Genel Müdürlüğüne 8, İçişleri Bakanlığına 177,

İletişim Başkanlığına 49,

Kültür ve Turizm Bakanlığına 65,

Milli Savunma Bakanlığına 141,

Milli Savunma Üniversitesine 3,

Orman Genel Müdürlüğüne 9,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına 935,

Ticaret Bakanlığına 31,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 27,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ise 36 kadro ihdası yapıldı.

SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının merkez teşkilatına alım yapılacak 935 yeni personel için kadro ve branş dağılımı şöyle sıralandı:

30 uzman,

88 şef,

668 veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

55 memur,

43 mühendis,

14 tekniker,

37 teknisyen.

SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu 935 personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Anck SGK, adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları arıyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek Adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

KPSS şartı (Adayların 2022 yılında düzenlenen KPSS Lise oturumu için P94, Önlisans oturumu için P93 ve Lisans oturumu için P3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir).

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