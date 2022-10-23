Haberler Yaşam SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 23.10.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 15:46

SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SGK 935 personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. 19 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatına 935 personel alınacak. İlanın ardından başvuruda bulunmak isteyenler, SGK 935 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, SGK personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…