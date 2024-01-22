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Sibel Kahraman'a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:13
Sibel Kahraman'a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!
Bursa'da Sibel Kahraman, gittiği eğlence mekanında kabusu yaşadı. Mekanda karşılaştığı eski sevgilisi İrfan Şahin'in saldırısına uğradı. Genç kadını yerlerde sürükleyen ve 9 kez kafa atan İrfan Şahin tutuklandı. Son duruşmada Sibel Kahraman'ın anlattıkları yaşanan dehşetin kanıtıydı: Üzerimde sigara söndürdü!