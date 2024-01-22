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Haberler Yaşam Sibel Kahraman'a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!  
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:13

Sibel Kahraman'a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!

Bursa'da Sibel Kahraman, gittiği eğlence mekanında kabusu yaşadı. Mekanda karşılaştığı eski sevgilisi İrfan Şahin'in saldırısına uğradı. Genç kadını yerlerde sürükleyen ve 9 kez kafa atan İrfan Şahin tutuklandı. Son duruşmada Sibel Kahraman'ın anlattıkları yaşanan dehşetin kanıtıydı: Üzerimde sigara söndürdü!

DHA
Sibel Kahraman’a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!

Korkunç olayın adresi Bursa'ydı. Sibel Kahraman, 2013'te erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022'de iddiaya göre, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü Şahin'den ayrıldı. Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine gidip, rahatsız etmeye başladı.

Sibel Kahraman’a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!

EĞLENCE MEKANINDA KARŞILAŞINCA…

2023 Eylül'de kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin, otomobiliyle eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın yüzüne 9 kez kafa atıp yaraladı. Yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, aracın kırmızı ışıkta durması üzerine kız arkadaşı ile araçtan inip yardım istedi. Şahin, otomobiline tekrar zorla bindirdiği kadına hakaret edip şiddet uygulayıp evinin önüne getirerek, 'Hadi şimdi git ve şikayet et" diye bırakıp uzaklaştı.

Sibel Kahraman'a kabusu yaşatmıştı! Vücudunda sigara da söndürmüş... | Video

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Sibel Kahraman’a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!

GENÇ KADININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Polis merkezine giden Sibel Kahraman, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Sevk edildiği devlet hastanesinde aldığı kafa darbeleriyle yüzünde saptanan kırıkların, Kahraman'ın, hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirlendi.

Sibel Kahraman’a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!

Kahraman, olaydan 1 gün sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, "Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. O akşam kendisiyle eğlence merkezinde karşılaştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde, yanımda oturan Sibel ile arka koltuğa geçen arkadaşını Sibel'in evine bıraktım. Onlar araçtan inip, apartmana girene kadar arkalarından baktım. Bu arada gürültü duydum. Yanına gittiğimde Sibel'in burnunun üst kısmında kanama olduğunu görünce yardım amacıyla burnuna buz tuttum. Sonra da yanlarından ayrıldım. Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. Masumum" dedi.

Sibel Kahraman’a kabusu yaşatmıştı! Kan donduran detaylar: Eski sevgilisi vücudunda sigara söndürmüş!

9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İrfan Şahin hakkında, 'Kasten yaralamak', 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Şahin'in yargılanmasına Bursa 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, Sibel Kahraman ve ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

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