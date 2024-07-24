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Haberler Yaşam Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:
Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:16

Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan sıcaklıkların kuzeydoğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:

Son haftalarda etkili olan bunaltıcı sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 24 Temmuz 2024 hava durumu raporu

Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:

SON DAKİKA: İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLE SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman,

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Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:

Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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