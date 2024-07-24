Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:

Son haftalarda etkili olan bunaltıcı sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 24 Temmuz 2024 hava durumu raporu