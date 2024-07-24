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Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:
Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
11:16
Sıcaklara biraz mola! Yeni hava durumu raporu yayınlandı: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan sıcaklıkların kuzeydoğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte il il hava durumu raporu...