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Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:47
Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; hafta sonu İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olacak. Ayrıca; sıcaklıkların 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Peki hafta sonu hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detaylar...