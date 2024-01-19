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Haberler Yaşam Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:47

Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; hafta sonu İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olacak. Ayrıca; sıcaklıkların 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Peki hafta sonu hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detaylar...

Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, hava sıcaklıklarının hafta sonu 8 derece bir düşeceği tahmin edilirken, bazı iller için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan, 3 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayaları...

Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi

İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi

Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

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