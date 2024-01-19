Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: Kar ve sağanak geliyor: İstanbul ve birçok il için alarm verildi

İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.