Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin ilk sualtı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla dalış tutkunlarını mavi sularda masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan Side Sualtı Müzesi, 31 Ekim 2015 tarihinde açıldı. Müzeyi, açıldığı günden bugüne 50 bin kişi su altına dalış yaparak ziyaret etti. Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 117 heykelin sergilendiği müze, Side'nin yaklaşık 1,5 mil açığında, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunuyor. Bu müzede, Siperde asker, ayakta asker, top arabası, top mermisi, Mevlana ve semazenlerdenden oluşan 30'a yakın heykel, deve kervanı, Kurtuluş Savaşı ve Poseidon heykelleri, Türkiye haritası, Türk Bayrağı heykeli ve Suriye'deki savaştan kaçarken, denizde hayatlarını kaybeden çocuklar anısına yapılan çiçek bahçesini görmek mümkün.