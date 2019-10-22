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Şifa niyetine tüketiliyor! Fiyatı da ucuz

'ın Baskil ilçesinde organik olarak yetiştirilen "Elips" şeklindeki patlıcanlar arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişirildikten sonra şifa niyetine tüketiliyor. Özellikle grip gibi rahatsızlıklara iyi geldiği dillendirilen pişirme yöntemine yörede "" deniliyor. Baskil ilçesine bağlı Beşbölük Köyü'nde özel olarak yetiştirilen 'elips' şeklindeki organik patlıcanlar, yöre halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte havaların soğuduğu bu dönemde yöre halkı, doğal ve organik olarak üretilen tombul patlıcanları "Patlıcan Kıynağı" yapıyor. Diğer patlıcanlardan farkının elips ve doğal şeklinde olduğunu dile getiren müşterilerden Abdulvahap Bilen ise, "Patlıcanı fırına getirdim. Patlıcan Kıynağı'nın pişirimini yaptık. Doğal, organik ve çok vitaminli. Kendi yöremizde yetiştirdiğimiz bir patlıcan. Sarımsak, pul biberli aroması ile de şahane bir lezzet. Özellikle kış aylarında bu yemeği tüketiyoruz. Gribal enfeksiyona karşı şahane bir özelliği var. İnsanı, dinç tutuyor. " dedi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:31
Şifa niyetine tüketiliyor! Fiyatı da ucuz
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Şifa niyetine tüketiliyor! Fiyatı da ucuz
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Şifa niyetine tüketiliyor! Fiyatı da ucuz
Şifa niyetine tüketiliyor! Fiyatı da ucuz
Şifa niyetine tüketiliyor! Fiyatı da ucuz
Şifa niyetine tüketiliyor! Fiyatı da ucuz
Şifa niyetine tüketiliyor! Fiyatı da ucuz
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