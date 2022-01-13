Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!

Bugünün resmi gazetesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ÖTV matrahı düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları merak konusu haline geldi. Alınan kararda; Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarına ara kademeler eklendi. "Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Güncelleme uzunca bir süredir bekleniyordu. İşte 2022 ÖTV düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları...