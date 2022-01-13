Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!

ÖTV matrahı düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları gündemdeki yerini aldı. Fiyatlardaki ani artışların önüne geçmek amacıyla verilen karar sonrası "Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Matrah güncellemesi ve yeni ara dilimlerin etkisiyle otomobillere indirim gelecek. Bu düzenleme, A, B ve C segment pek çok otomobilin fiyatına indirim olarak yansıyacak. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu? İşte tüm detaylar ve güncel fiyat listesi...