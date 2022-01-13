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Haberler Yaşam Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 13.01.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 08:29

Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!

Bugünün resmi gazetesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ÖTV matrahı düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları merak konusu haline geldi. Alınan kararda; Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarına ara kademeler eklendi. "Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Güncelleme uzunca bir süredir bekleniyordu. İşte 2022 ÖTV düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları...

Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!

ÖTV matrahı düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları gündemdeki yerini aldı. Fiyatlardaki ani artışların önüne geçmek amacıyla verilen karar sonrası "Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Matrah güncellemesi ve yeni ara dilimlerin etkisiyle otomobillere indirim gelecek. Bu düzenleme, A, B ve C segment pek çok otomobilin fiyatına indirim olarak yansıyacak. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu? İşte tüm detaylar ve güncel fiyat listesi...

Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!

OTOMOTİVDE ÖTV MATRAH LİMİTLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, otomobil alımında uygulanacak özel tüketim vergisi (ötv) matrah dilimleri, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi.

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Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, otomobil alımında uygulanacak ÖTV matrahı limitleri değiştirildi. Karara göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek.

Sıfır araba fiyatları düştü mü, otomobil fiyatlarına indirim mi geldi, ne oldu? İşte Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 Sıfır araba otomobil fiyat listesi!

Motor silindir hacmi 1600 santimertre küpü geçen fakat 2 bin santimetre küpü geçmeyen otomobillerde de ÖTV oranları ise şöyle;

- ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik vergi diliminde olacak.

- ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak.

- ÖTV matrahı 210 bini aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

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