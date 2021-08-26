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Haberler Yaşam Sıfır araba fiyatları güncel liste yayımlandı! İşte tüm markaların araba - otomobil fiyatları listesi
Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 09:25

Sıfır araba fiyatları güncel liste yayımlandı! İşte tüm markaların araba - otomobil fiyatları listesi

Ağustos ayında gerçekleşen ÖTV indirimi düzenlemesinin ardından bilindiği üzere sıfır araba fiyatları oldukça düşmüş bu durum dolayısıyla satışlarda adeta bir patlama yaşanmıştı. Milyonların beklediği indirimle beraber araç alma düşüncesi olan vatandaşlar halen piyasanın takibini yapmaya devam ederken "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" sorularına da yanıt arıyor. İşte ÖTV indirimi ile Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel sıfır araba otomobil fiyatları ve tüm detaylar...

Sıfır araba fiyatları güncel liste yayımlandı! İşte tüm markaların araba - otomobil fiyatları listesi

Sıfır araba fiyatları halen milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Resmi Gazete üzerinden duyurulan kararda 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildiği bildirilmişti. Bu noktada ise "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" soruları gündeme taşındı. İşte Sıfır araba fiyatları listesi ve detaylar...

Sıfır araba fiyatları güncel liste yayımlandı! İşte tüm markaların araba - otomobil fiyatları listesi

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Araçlarda uygulanan yüzde 45, 50 ve yüzde 80'lik ÖTV oranları ise korundu.

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Sıfır araba fiyatları güncel liste yayımlandı! İşte tüm markaların araba - otomobil fiyatları listesi

Uzun süreden beri beklenen yeni düzenlemeyle birlikte sıfır kilometre otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek. Ayrıca kullanılmış otomobil fiyatlarında da gerileme bekleniyor.

İŞTE MARKA MARKA YENİ ARAÇ FİYATLARI

Marka

Honda Civic Elegance Eco

Eski fiyat: 318.000 TL
Yeni fiyat: 265.000 TL

Sıfır araba fiyatları güncel liste yayımlandı! İşte tüm markaların araba - otomobil fiyatları listesi

Fiat Egea Sedan 1.6 Urban

Eski fiyat: 298.000 TL

Yeni fiyat: 248.000 TL

Sıfır araba fiyatları güncel liste yayımlandı! İşte tüm markaların araba - otomobil fiyatları listesi

Fiat Egea Cross 1.0 lt Lounge

Eski fiyat: 288.000 TL

Yeni fiyat: 240.000 TL

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