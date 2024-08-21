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Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:56

Sıfır faizle 50.000 TL'ye varan fırsatlar! 21 Ağustos 2024 Akbank, Garanti, İş Bankası faizsiz kredi veren bankalar listesi

Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarında yaptığı yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. Bankalar genellikle kampanya dönemlerinde veya yeni kart başvurularında promosyon olarak faizsiz nakit avans ve faizsiz kredi uygulaması yapmaktadır. 11 banka, yeni müşteri fırsatları ve nakit avans seçenekleriyle birlikte 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunacağı açıkladı. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor, başvurular nasıl yapılır? İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi...

Sıfır faizle 50.000 TL’ye varan fırsatlar! 21 Ağustos 2024 Akbank, Garanti, İş Bankası faizsiz kredi veren bankalar listesi

Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için fırsat arayanlara müjde! Bankaların faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlara yönelik sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları ağustos ayında da gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar için büyük avantajlar sağlayan faizsiz kredi kampanyalarından yararlanmak isteyenler gerekli şartları merak edip arama motorlarında konuyla ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, sıfır faizle 50.000 TL'ye varan kredi imkanı verecek 11 banka hangileri, başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte, konuya dair ayrıntılar haberde…

Sıfır faizle 50.000 TL’ye varan fırsatlar! 21 Ağustos 2024 Akbank, Garanti, İş Bankası faizsiz kredi veren bankalar listesi

50.000 TL'YE VARAN 0 FAİZLİ KREDİ İMKANI!

Sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjde! 11 banka 50.000 TL'ye varan faiz kredi imkanı sunduğunu kamuoyuna açıkladı. Yeni müşterilere sunulan bu imkan nakit avans olanağı ile birlikte 50.000 TL'ye kadar çıkıyor.

11 banka tarafından düzenlenen 0 faizli kredi kampanyası faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar için büyük avantaj ve kolaylık sağlarken kredi şartları da vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olmaya devam ediyor. İşte en uygun kredi imkanı sunan banka ve şartları...

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Sıfır faizle 50.000 TL’ye varan fırsatlar! 21 Ağustos 2024 Akbank, Garanti, İş Bankası faizsiz kredi veren bankalar listesi

NASIL BAŞVURULUR?

Sıfır faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, internet ve mobil bankacılık üzerinden bankaların müşterisi olmak için başvuruda bulunabilirler. Kampanyaya uygun şartları taşıyanlar, bankaların müşterisi olduktan hemen sonra sıfır faizli kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Onaylanan krediler, anında müşterilerin hesaplarına aktarılıyor.

Sıfır faizle 50.000 TL’ye varan fırsatlar! 21 Ağustos 2024 Akbank, Garanti, İş Bankası faizsiz kredi veren bankalar listesi

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN 11 BANKA!

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 3 Ay
Aylık faiz oranı: %0

Sıfır faizle 50.000 TL’ye varan fırsatlar! 21 Ağustos 2024 Akbank, Garanti, İş Bankası faizsiz kredi veren bankalar listesi

NKOLAY

N Kolay yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı sunuyor.

Kampanya 05.08.2024 ile 05.09.2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

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