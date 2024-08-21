Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:56
Sıfır faizle 50.000 TL'ye varan fırsatlar! 21 Ağustos 2024 Akbank, Garanti, İş Bankası faizsiz kredi veren bankalar listesi
Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarında yaptığı yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. Bankalar genellikle kampanya dönemlerinde veya yeni kart başvurularında promosyon olarak faizsiz nakit avans ve faizsiz kredi uygulaması yapmaktadır. 11 banka, yeni müşteri fırsatları ve nakit avans seçenekleriyle birlikte 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunacağı açıkladı. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor, başvurular nasıl yapılır? İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi...