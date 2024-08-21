Sıfır faizle 50.000 TL’ye varan fırsatlar! 21 Ağustos 2024 Akbank, Garanti, İş Bankası faizsiz kredi veren bankalar listesi

50.000 TL'YE VARAN 0 FAİZLİ KREDİ İMKANI!

Sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjde! 11 banka 50.000 TL'ye varan faiz kredi imkanı sunduğunu kamuoyuna açıkladı. Yeni müşterilere sunulan bu imkan nakit avans olanağı ile birlikte 50.000 TL'ye kadar çıkıyor.

11 banka tarafından düzenlenen 0 faizli kredi kampanyası faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar için büyük avantaj ve kolaylık sağlarken kredi şartları da vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olmaya devam ediyor. İşte en uygun kredi imkanı sunan banka ve şartları...