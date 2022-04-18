Haberler Yaşam Sıfır otomobil alacaklar için 0,99 faizli kredi imkanı! Nisan ayında sona eriyor

Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:47

Sıfır otomobil alacaklar için 0,99 faizli kredi imkanı! Nisan ayında sona eriyor

Araba alacaklar dikkat! Sıfır otomobiller için 0,99 faizli kredi kampanyası Honda'dan geldi. Düşük faiz oranları ile dikkat çeken kredi fırsatına ilişkin detaylar firmanın resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Ayın özel teklifleri başlığı altında firmanın sunduğu bu teklifle Honda Civic model araba alacaklar için 120.000 TL'lik kredi, 15 ay vade seçeneği ile müşterilere sunuldu. Kampanya için son tarih ise 30 Nisan. İşte bu fırsat kaçmaz dedirten Honda Civic 0,99 faizli kredi kampanyasının detayları...