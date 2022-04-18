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Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:47

Sıfır otomobil alacaklar için 0,99 faizli kredi imkanı! Nisan ayında sona eriyor

Araba alacaklar dikkat! Sıfır otomobiller için 0,99 faizli kredi kampanyası Honda'dan geldi. Düşük faiz oranları ile dikkat çeken kredi fırsatına ilişkin detaylar firmanın resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Ayın özel teklifleri başlığı altında firmanın sunduğu bu teklifle Honda Civic model araba alacaklar için 120.000 TL'lik kredi, 15 ay vade seçeneği ile müşterilere sunuldu. Kampanya için son tarih ise 30 Nisan. İşte bu fırsat kaçmaz dedirten Honda Civic 0,99 faizli kredi kampanyasının detayları...

Sıfır otomobil alacaklar için 0,99 faizli kredi imkanı! Nisan ayında sona eriyor

Honda Civic model araba sahibi olmak isteyenler için firmanın resmi sitesinde 0,99 faizli kredi kampanyası duyuruldu. Sıfır kilometre otomobil satın alma hayali kuran vatandaşların yüzünü güldürecek bu kampanya için son 12 gün. Honda yaptığı duyuruda kampanyanın; Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Premium , Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance ve Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ araçlar için geçerli olduğunu bildirdi. İşte düşük faizli taşıt kredisi fırsatının detayları...

Sıfır otomobil alacaklar için 0,99 faizli kredi imkanı! Nisan ayında sona eriyor

Son dönemde araba fiyatlarındaki artışla beraber sıfır otomobil almak adeta bir hayal oldu. Ancak firmalardan düşük faizli kredi kampanyalarıyla siz de araba sahibi olabilirsiniz...

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Sıfır otomobil alacaklar için 0,99 faizli kredi imkanı! Nisan ayında sona eriyor

Son olarak Honda, 0,99 faizli kredi kampanyasını müşterilerine duyurdu. 02-30 Nisan tarihleri aralığında geçerli olan bu kampanyadan faydalanmak için son 12 gün!

Sıfır otomobil alacaklar için 0,99 faizli kredi imkanı! Nisan ayında sona eriyor

120 bin TL tutarındaki kredi 15 ay vade seçeneği ve 0,99 faiz fırsatıyla müşterilerine sunulurken öte yandan taksit tutarı ise 8 bin 781 TL olarak açıklandı.

Sıfır otomobil alacaklar için 0,99 faizli kredi imkanı! Nisan ayında sona eriyor

120 bin TL'lik bu krediyle araba sahibi olmak isteyenlerin toplam geri ödemesi ise 131 bin 718 TL olacak.

Öte yandan Honda'nın resmi sitesinde bulunan bu kampanya kapsamında hayat sigortası zorunluluğu bulunmadığından toplam maliyete dahil edilmemiştir. Aylık ve yıllık maliyete Kasko dahil edilmemiştir.

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