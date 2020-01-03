Sıfır otomobili, 'ayıplı' çıktı; sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak

İADE PARASIYLA YERLİ OTOMOBİL ALACAK
Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Cengiz Şahin de, otomobili 3 yıl önce sıfır kilometre olarak aldığı belirterek, "Kısa bir süre sonra otomobilin 'C' sütununda göçükler meydana gelmeye başladı. Bu konuda birçok kişi mağdurdu. Biz de bunu yargıya taşıdık, iyi ki de taşımışız. Yargıdan beklediğimiz sonuç da geldi, bizi haklı buldular. Sonuçlanan mahkemenin ardından paramızı alacağız. Avrupa otomobilden canım yandı. Fabrikasyon hatası çıktı. Bunun da arkasında durmadılar, sıkıntı yaşadık. Şimdi ise yerli otomobilimiz çıkıyor. Tanıtımını izledik, çok da beğendik. İade edilecek para ile yerli otomobil almak istiyorum. İnşallah kısa sürede piyasaya sürülür. Biz de yerli otomobilimize yatırımımızı yaparız, kendi malımızı kullanırız" diye konuştu.