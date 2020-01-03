Sıfır otomobili, 'ayıplı' çıktı; sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak

'KARAR, DİĞER TÜKETİCİLERE EMSAL OLUŞTURUYOR'

Yargıtay tarafından onanan karara ilişkin konuşan avukat Bünyamin Bayram, "Cengiz bey bu aracı satın almıştı. 3 ay sonra gizli ayıp niteliğinde araçta göçükler, dalgalanmalar meydana geldi. Bu noktada biz de servise başvurduk. Servis bize olumlu bir sonuç vermedi. 'Gizli ayıp niteliğinde değil, sürücü hatasından kaynaklı' olduğu söylendi. Biz de ihtarnameler çektik ve yargı sürecini başlattık. İlk derece mahkemesi yargı sürecinde 'gizli ayıp niteliğinde' olduğunu belirterek tüketiciyi haklı buldu. İtiraz süreci olan istinafa gönderildi. Burada da haklı bulunduk. Daha sonra konu, nihai kararı verecek olan Yargıtay'a taşındı. Bir hafta önce de karar çıktı. Bilirkişi raporu doğrultusunda tüketici haklı bulundu. 'Tüketicinin bu gizli ayıpta mağdur olamayacağı' belirtilerek satıcıya iadesine karar verildi. O doğrultuda biz de işlemleri başlatacağız. Cengiz bey 113 bin 394 TL'yi geri alıp arabayı da iade edecek. Yargıtay'ın bu kararı tüketici olan birçok mağdur için de emsal temsil edeceğinden dolayı onlar için de büyük müjde oldu" dedi.