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Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
15:33
Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?
Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu ile gündemde. Orijinal adıyla Zeros ve Ones, Ethan Hawke'ın oyunculuğu ile takip ediliyor. 2021 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Abel Ferrara oturuyor. Gerilim ve savaş kategorilerinde öne çıkan yapım bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Peki; Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?