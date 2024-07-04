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Haberler Yaşam Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:33

Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?

Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu ile gündemde. Orijinal adıyla Zeros ve Ones, Ethan Hawke'ın oyunculuğu ile takip ediliyor. 2021 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Abel Ferrara oturuyor. Gerilim ve savaş kategorilerinde öne çıkan yapım bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Peki; Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?

Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?

Sıfırlar ve Birler filmi konusu ile dikkat çekiyor. Bilinmeyen bir düşman tüm dünyayı tehdit etmeye başlar. Aksiyon dolu sahneleri ile bilinen yapımda heyecan dorukta. İşte, Sıfırlar ve Birler oyuncuları...

Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?

SIFIRLAR VE BİRLER KONUSU

Vatikan'ın bombalanmasından sonra bir Amerikan askeri, işgal altında olan Roma'da görevi başındadır. Kimsenin kim olduğunu bilmediği bir düşman, tüm dünyayı tehdit etmektedir.

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Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?

Asker, düşmanı ortaya çıkarmak ve ona karşı dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?

SIFIRLAR VE BİRLER OYUNCULARI

  • Ethan Hawke
  • Salvatore Ruocco
  • Valerio Mastandrea
  • Babak Karimi
  • Anna Ferrara
  • Ristina Chiriac
Sıfırlar ve Birler oyuncuları ve konusu: Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir, ne anlatıyor, nerede çekildi?
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