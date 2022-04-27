Sigara fiyatları son dönemde aldığı zamların ardından tütün kullanıcılarının gündemindeki yerini her gün alıyor. Bu noktada sigara fiyatları güncel liste her gün tüketicisi ile buluşuyor. Sigara zammı ardından gündeme gelen BAT, JTI, Philip Morris marka sigaralardan 'Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 27 Nisan sigara fiyatları bugün ne kadar, en ucuz sigara hangisi? İşte sigara fiyatları son dakika…