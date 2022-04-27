Haberler Yaşam Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum

Giriş Tarihi: 27.04.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 10:17

Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum

Sigara fiyatları son dönemde aldığı zamların ardından tütün kullanıcılarının gündemindeki yerini her gün alıyor. Bu noktada sigara fiyatları güncel liste her gün tüketicisi ile buluşuyor. Sigara zammı ardından gündeme gelen BAT, JTI, Philip Morris marka sigaralardan 'Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 27 Nisan sigara fiyatları bugün ne kadar, en ucuz sigara hangisi? İşte sigara fiyatları son dakika…