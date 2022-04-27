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Haberler Yaşam Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum
Giriş Tarihi: 27.04.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 10:17

Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum

Sigara fiyatları son dönemde aldığı zamların ardından tütün kullanıcılarının gündemindeki yerini her gün alıyor. Bu noktada sigara fiyatları güncel liste her gün tüketicisi ile buluşuyor. Sigara zammı ardından gündeme gelen BAT, JTI, Philip Morris marka sigaralardan 'Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 27 Nisan sigara fiyatları bugün ne kadar, en ucuz sigara hangisi? İşte sigara fiyatları son dakika

Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum

Sigara zammı tüketicilerin gündemindeki yerini koruyor. Yılbaşından bu zamana kadar gelen zamlarla birlikte sigara fiyatları toplamda 6 TL oranında bir artış gösterdi. Bu noktada Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston sigara fiyatları yanı sıra en ucuz sigara ve en pahalı sigara takip ediliyor. Peki, sigara zammı ardından Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel sigara fiyatları…

Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan bugün sigara fiyatları 2022 son durum

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Parliament: 27,50 TL

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