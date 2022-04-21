Haberler Yaşam Son Dakika: Sigara fiyatları 2022 güncel liste ve sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 07:54

Sigara fiyatları güncel listesi tütün kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son dönemlerde sigara zammı ardından fiyatların güncellendiği yeni liste yakın mercek altına alındı. Gündemde 'sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? soruları yer alıyor. Diğer piyasalarda olduğu gibi tütün ürünlerinde de inişli çıkışlı bir grafik izlenirken yılbaşından bu zamana kadar alınan zamlar ardından 'Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, en ucuz sigara hangisi? İşte 21 Nisan 2022 sigara fiyatları güncel liste…