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Haberler Yaşam Son Dakika: Sigara fiyatları 2022 güncel liste ve sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 07:54

Son Dakika: Sigara fiyatları 2022 güncel liste ve sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel listesi tütün kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son dönemlerde sigara zammı ardından fiyatların güncellendiği yeni liste yakın mercek altına alındı. Gündemde 'sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? soruları yer alıyor. Diğer piyasalarda olduğu gibi tütün ürünlerinde de inişli çıkışlı bir grafik izlenirken yılbaşından bu zamana kadar alınan zamlar ardından 'Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, en ucuz sigara hangisi? İşte 21 Nisan 2022 sigara fiyatları güncel liste…

Son Dakika: Sigara fiyatları 2022 güncel liste ve sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı ile birlikte her gün gündemdeki yerini alan sigara fiyatları güncel aramaların konusu. Tütün kullanıcılarının merakla takip ettiği listede son zam ardından değişimler meydana geldi. Şimdi 'sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorusu yanıt arıyor. Markaya göre değişiklik gösteren fiyatlar arasında Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları en çok merak edilenlerden. Sigara zammı sonrası 'en ucuz sigara hangisi?' sorusu da gündemde. Peki, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 21 Nisan 2022 bugün sigara fiyatları listesi…

Son Dakika: Sigara fiyatları 2022 güncel liste ve sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA 2022 LİSTESİ

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

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Son Dakika: Sigara fiyatları 2022 güncel liste ve sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Son Dakika: Sigara fiyatları 2022 güncel liste ve sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Son Dakika: Sigara fiyatları 2022 güncel liste ve sigara zammı ile Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

L&M: 23,50 TL

Pall Mall: 24,00 TL

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