Haberler Yaşam Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:52

Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Bu yılın başında Ocak ve Mart aylarında gelen zamlarına ardından güncel listesi oluşan sigara fiyatları son durum haberleriyle gündemde. Tütün ürünü kullanıcıları tarafından ilgiyle takip edilen zamlı ücretler için "Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Sigaraya zam mı geldi sorusu her gün gündemdeki yerini alırken 6 Nisan 2022 bugün sigara zammı yeniden sorgulanıyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları…