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Haberler Yaşam Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:52

Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Bu yılın başında Ocak ve Mart aylarında gelen zamlarına ardından güncel listesi oluşan sigara fiyatları son durum haberleriyle gündemde. Tütün ürünü kullanıcıları tarafından ilgiyle takip edilen zamlı ücretler için "Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Sigaraya zam mı geldi sorusu her gün gündemdeki yerini alırken 6 Nisan 2022 bugün sigara zammı yeniden sorgulanıyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları…

Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri 2022 sigara fiyatlarına etki ederken marka marka olarak değişiklik gösteriyor. En son Mart ayında gelen 2 TL'lik zammın ardından güncel sigara fiyatları her günün gündemdeki konusu olarak karşımıza çıkıyor. Tütün kullananlar yeni rakamları öğrenebilmek için "Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları zam listesi…

Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Sigara Fiyatları Güncel Liste 6 Nisan 2022 Bugün: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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