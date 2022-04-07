Ocak ve Mart zamlarının ardından değişiklik gösteren sigara fiyatları her gün tütün ve tütün ürünü kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Yakından takip edilen sigara fiyatları güncel listesi için ""Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Mart ayında gelen 2 TL oranındaki zammın ardından inişli çıkışlı seyreden piyasalarda "sigaraya zam geldi mi" sorusu araştırılıyor. 7 Nisan 2022 sigara fiyatları sabah saatlerinde gündemdeki yerini alırken 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları kullanıcıların odağında. İşte 2022 Sigara zam listesi…