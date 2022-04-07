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Haberler Yaşam Sigara Fiyatları Güncel 7 Nisan 2022: Bugün BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim geldi mi, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 07:35

Sigara Fiyatları Güncel 7 Nisan 2022: Bugün BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim geldi mi, düşecek mi?

Ocak ve Mart zamlarının ardından değişiklik gösteren sigara fiyatları her gün tütün ve tütün ürünü kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Yakından takip edilen sigara fiyatları güncel listesi için ""Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Mart ayında gelen 2 TL oranındaki zammın ardından inişli çıkışlı seyreden piyasalarda "sigaraya zam geldi mi" sorusu araştırılıyor. 7 Nisan 2022 sigara fiyatları sabah saatlerinde gündemdeki yerini alırken 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları kullanıcıların odağında. İşte 2022 Sigara zam listesi…

Sigara Fiyatları Güncel 7 Nisan 2022: Bugün BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim geldi mi, düşecek mi?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri 2022 sigara fiyatlarına etki ederken marka marka olarak değişiklik gösteren yeni ücretler her günün araştırma konularından biri. Sigara fiyatları yılın başında peş peşe aldığı fiyat artışı nedeniyle her gün tütün kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Yeni rakamları öğrenebilmek için "Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları güncel listesi…

Sigara Fiyatları Güncel 7 Nisan 2022: Bugün BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim geldi mi, düşecek mi?

YENİ SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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Sigara Fiyatları Güncel 7 Nisan 2022: Bugün BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim geldi mi, düşecek mi?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Sigara Fiyatları Güncel 7 Nisan 2022: Bugün BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim geldi mi, düşecek mi?

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Sigara Fiyatları Güncel 7 Nisan 2022: Bugün BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam veya indirim geldi mi, düşecek mi?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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