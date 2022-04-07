Sigara zammı son dakika gelişmeleri 2022 sigara fiyatlarına etki ederken marka marka olarak değişiklik gösteren yeni ücretler her günün araştırma konularından biri. Sigara fiyatları yılın başında peş peşe aldığı fiyat artışı nedeniyle her gün tütün kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Yeni rakamları öğrenebilmek için "Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları güncel listesi…