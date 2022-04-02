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Haberler Yaşam Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 08:55

Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

Sigara fiyatları tütün ürünlerine ilişkin zamları yakından takip eden kişiler tarafından inceleniyor. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları merak edilirken, sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi gibi sorular pek çok kişi tarafından mercek altına alınıyor. BAT, Philip Morris ve JTI grubu sigaralara gelen zamlarla tüm markaların fiyatları artış göstermişti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan yeni zam iddialarının ardından sigaraya tekrar zam mı geldi sorusu araştırma konusu oldu. İşte 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

Sigara fiyatları, bu yıl içinde yapılan peş peşe zamlar dolayısıyla tütün ürünü kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Ocak ve Mart ayında yapılan sigara zammı ile 2022 yılı içinde toplamda 6 lira artış gösteren sigara fiyatları yeniden zam iddialarıyla gündeme geldi. İddialar üzerine Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt ararken, konuya ilişkin detaylar belli oldu. İşte 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE – 2 NİSAN 2022

BAT, Philip Morris, JTI grubu sigara markaları 2022 yılı içinde iki defa zamlanarak toplamda 6 TL artış gösterdi. Yeni bir sigara zammı söylentisinin ardından Marlboro, Winston, Tekel, Kent, Samsun, Maltepe, Lark, Parliament, Rothmans gibi markaların güncel fiyatları merak ediliyor. İşte güncel rakamlar;

Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI 2 NİSAN 2022

Sigara firmalarından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Son yapılan zamda; BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam geldiği açıklanmıştı. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor.

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Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

SİGARA ZAMMI 2022 | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

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