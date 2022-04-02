Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

Sigara fiyatları tütün ürünlerine ilişkin zamları yakından takip eden kişiler tarafından inceleniyor. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları merak edilirken, sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi gibi sorular pek çok kişi tarafından mercek altına alınıyor. BAT, Philip Morris ve JTI grubu sigaralara gelen zamlarla tüm markaların fiyatları artış göstermişti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan yeni zam iddialarının ardından sigaraya tekrar zam mı geldi sorusu araştırma konusu oldu. İşte 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!