Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu? 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

Sigara fiyatları, bu yıl içinde yapılan peş peşe zamlar dolayısıyla tütün ürünü kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Ocak ve Mart ayında yapılan sigara zammı ile 2022 yılı içinde toplamda 6 lira artış gösteren sigara fiyatları yeniden zam iddialarıyla gündeme geldi. İddialar üzerine Sigara fiyatları arttı mı, sigaraya zam geldi mi, hangi marka ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt ararken, konuya ilişkin detaylar belli oldu. İşte 2 Nisan son sigara zammı ile marka marka güncel fiyat listesi!

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE – 2 NİSAN 2022

BAT, Philip Morris, JTI grubu sigara markaları 2022 yılı içinde iki defa zamlanarak toplamda 6 TL artış gösterdi. Yeni bir sigara zammı söylentisinin ardından Marlboro, Winston, Tekel, Kent, Samsun, Maltepe, Lark, Parliament, Rothmans gibi markaların güncel fiyatları merak ediliyor. İşte güncel rakamlar;