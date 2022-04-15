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Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 00:28

SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları 2022 güncel listesi gelen zamların ardından vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor. Yayımlanan güncel listeyle beraber en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. Geçtiğimiz ay gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası marka marka fiyat listesi de yeniden güncellenmiş oldu. "15 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...

SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Tütün ve tütün ürüleri kullanıcıları BAT, JTI, Philip Morris ve marka marka yeni fiyat listesini incelemeye devam ederken bu noktada ise "15 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL? şeklindeki çeşitli sorular yanıt arıyor. Ocak ve Mart aylarındaki zamlarla beraber güncel sigara fiyatları vatandaşların gündemine geliyor. Son günlerde ise sigaraya tekrar zam geleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İşte 15 Nisan BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar...

SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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