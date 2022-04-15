Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 00:28

SİGARA FİYATLARI SON LİSTE! 15 Nisan 2022 Sigaraya yeniden zam gelecek mi, BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları 2022 güncel listesi gelen zamların ardından vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor. Yayımlanan güncel listeyle beraber en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. Geçtiğimiz ay gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası marka marka fiyat listesi de yeniden güncellenmiş oldu. "15 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...