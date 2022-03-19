Sigara fiyatları listesi geçtiğimiz günlerde güncellendi. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Mart zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi tütün kullanıcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. En ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesini bu noktada araştırılıyor. "19 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 güncel sigara zammı ile fiyatları listesi ve detaylar…