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Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 08:18

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL TABLO! 19 Mart 2022 Sigaraya gelen zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara zammı fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları listesi geçtiğimiz günlerde güncellendi. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Mart zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi tütün kullanıcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. En ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesini bu noktada araştırılıyor. "19 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 güncel sigara zammı ile fiyatları listesi ve detaylar…

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL TABLO! 19 Mart 2022 Sigaraya gelen zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara zammı fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı ile fiyatları listesi son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası fiyat listesi de yeniden güncellendi. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. "19 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte BAT, JTI, Philip Morris 2022 Mart ayı yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL TABLO! 19 Mart 2022 Sigaraya gelen zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara zammı fiyatları ne kadar oldu?

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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SİGARA FİYATLARI GÜNCEL TABLO! 19 Mart 2022 Sigaraya gelen zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara zammı fiyatları ne kadar oldu?

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL TABLO! 19 Mart 2022 Sigaraya gelen zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara zammı fiyatları ne kadar oldu?

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL TABLO! 19 Mart 2022 Sigaraya gelen zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara zammı fiyatları ne kadar oldu?

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

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