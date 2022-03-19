Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI GÜNCEL TABLO! 19 Mart 2022 Sigaraya gelen zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara zammı fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 08:18

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL TABLO! 19 Mart 2022 Sigaraya gelen zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara zammı fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları listesi geçtiğimiz günlerde güncellendi. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Mart zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi tütün kullanıcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. En ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesini bu noktada araştırılıyor. "19 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 güncel sigara zammı ile fiyatları listesi ve detaylar…