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Haberler Yaşam YENİ SİGARA FİYATLARI ZAMMI: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ ve Philip Morris 17 Mart 2022 sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.03.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:56

YENİ SİGARA FİYATLARI ZAMMI: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ ve Philip Morris 17 Mart 2022 sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı ile yeni fiyat listesi son dakika gelişmeleri... Bugün gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları da netleşmiş oldu. "17 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. İşte BAT, JTI, Philip Morris 2022 Mart ayı yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...

YENİ SİGARA FİYATLARI ZAMMI: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ ve Philip Morris 17 Mart 2022 sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Mart zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi araştırma konusu haline geldi. Tütün ürünü kullanıcıları en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesini merak ediyor. Bu noktada "5 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte sigaraya ne kadar zam geldi sorusunun yanıtı ile güncel sigara fiyatları listesi...

YENİ SİGARA FİYATLARI ZAMMI: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ ve Philip Morris 17 Mart 2022 sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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YENİ SİGARA FİYATLARI ZAMMI: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ ve Philip Morris 17 Mart 2022 sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

YENİ SİGARA FİYATLARI ZAMMI: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ ve Philip Morris 17 Mart 2022 sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

YENİ SİGARA FİYATLARI ZAMMI: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ ve Philip Morris 17 Mart 2022 sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

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