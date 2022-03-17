Sigara zammı ile yeni fiyat listesi son dakika gelişmeleri... Bugün gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları da netleşmiş oldu. "17 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. İşte BAT, JTI, Philip Morris 2022 Mart ayı yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...