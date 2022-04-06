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Haberler Yaşam Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 06:31

Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?

Ocak ve Mart aylarındaki zamlarla beraber güncel sigara fiyatları vatandaşların gündemine geliyor. Tütün ve tütün ürüleri kullanıcıları BAT, JTI, Philip Morris ve marka marka yeni fiyat listesini incelemeye devam ederken bu noktada ise "6 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?" şeklindeki çeşitli sorular yanıt arıyor. Son günlerde ise sigaraya tekrar zam geleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar...

Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam sonrası yeni fiyatları da merak konusu haline geliyor. BAT, JTI, Philip Morris markaları son olarak 2022 Mart ayında uyguladığı 2 TL'lik zammı yeni fiyat listesiyle tütün ve tütün ürünü kullanıcılarına duyurmuştu. Bu kapsamda ise vatandaşlar halen yeni rakamları öğrenebilmek üzere "6 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?" sorularına gün içerisinde yanıt arıyor. İşte sigara zammı fiyatları ile marka marka son durum...

Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022

Sigara firmalarından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Son yapılan zamda; BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam geldiği açıklanmıştı. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor. Marka marka en son güncellenen sigara fiyatları ise şöyle;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

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Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

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