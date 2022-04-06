Ocak ve Mart aylarındaki zamlarla beraber güncel sigara fiyatları vatandaşların gündemine geliyor. Tütün ve tütün ürüleri kullanıcıları BAT, JTI, Philip Morris ve marka marka yeni fiyat listesini incelemeye devam ederken bu noktada ise "6 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?" şeklindeki çeşitli sorular yanıt arıyor. Son günlerde ise sigaraya tekrar zam geleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar...