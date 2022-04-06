Haberler Yaşam Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 06:31

Sigara fiyatları halen gündemdeki yerini koruyor! 6 Nisan BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları son durum ne, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?

Ocak ve Mart aylarındaki zamlarla beraber güncel sigara fiyatları vatandaşların gündemine geliyor. Tütün ve tütün ürüleri kullanıcıları BAT, JTI, Philip Morris ve marka marka yeni fiyat listesini incelemeye devam ederken bu noktada ise "6 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?" şeklindeki çeşitli sorular yanıt arıyor. Son günlerde ise sigaraya tekrar zam geleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar...