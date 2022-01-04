Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sigara fiyatları ile ilgili açıklama geldi! 4 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Sigara zammı ile güncel fiyatları!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 17:20

Sigara fiyatları ile ilgili açıklama geldi! 4 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Sigara zammı ile güncel fiyatları!

Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Ocak zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi araştırma konusu haline geldi. Tütün ürünü kullanıcıları en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesini merak ediyor. Bu noktada "4 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte sigaraya ne kadar zam geldi sorusunun yanıtı ile güncel sigara fiyatları listesi...

Sigara fiyatları ile ilgili açıklama geldi! 4 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Sigara zammı ile güncel fiyatları!

Sigara zammı son dakika gelişmeleri... Bugün gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları da netleşmiş oldu. "4 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 4 TL'ye varan bir artış görüldü. İşte BAT, JTI, Philip Morris 2022 yeni zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar...

Sigara fiyatları ile ilgili açıklama geldi! 4 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Sigara zammı ile güncel fiyatları!

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47.4 ARTTI

Gelen son dakika bilgisine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sigara fiyatları ile ilgili açıklama geldi! 4 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Sigara zammı ile güncel fiyatları!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47.4 oranında arttı. Bu durumun sigara fiyatlarına da yakın zamanda yansıması bekleniyor. Şu anki güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Sigara fiyatları ile ilgili açıklama geldi! 4 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Sigara zammı ile güncel fiyatları!

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Sigara fiyatları ile ilgili açıklama geldi! 4 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte Sigara zammı ile güncel fiyatları!

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

SON DAKİKA