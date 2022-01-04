Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Ocak zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi araştırma konusu haline geldi. Tütün ürünü kullanıcıları en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesini merak ediyor. Bu noktada "4 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte sigaraya ne kadar zam geldi sorusunun yanıtı ile güncel sigara fiyatları listesi...