Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 29.03.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 07:48

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları

2022 yılında toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigara fiyatları, halen birçok vatandaşın gündeminde yer ediniyor. BAT, JTI, Philip Morris gibi markalar güncel fiyat listesi ile araştırma konusu haline gelirken konuyla ilgili olarak "29 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Tütün kullanıcıları, son dönemdeki yeni sigara fiyatları zammı iddiaları ile gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 29 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, son durum ne? İşte marka marka güncel gelişmeler...

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları

Mart ayının ilk günlerinde sigaraya zam gelmiş ve sigara fiyatları değişmişti. Bu gelişmenin ardından halen fiyatlardaki gelişmeler özellikle tütün kullanıcıları tarafından takip ediliyor. BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları son günlerde ise yeni zam beklentisiyle konuşuluyor. Bu noktada resmi bir bilgi bulunmazken vatandaşlar "29 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte sigara fiyatları zam haberleri ve güncel gelişmeler...

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

SON DAKİKA