Haberler Yaşam SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları

Giriş Tarihi: 29.03.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 07:48

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARI ZAMMI 2022: 29 Mart Sigaraya zam mı geldi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları

2022 yılında toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigara fiyatları, halen birçok vatandaşın gündeminde yer ediniyor. BAT, JTI, Philip Morris gibi markalar güncel fiyat listesi ile araştırma konusu haline gelirken konuyla ilgili olarak "29 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Tütün kullanıcıları, son dönemdeki yeni sigara fiyatları zammı iddiaları ile gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 29 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, son durum ne? İşte marka marka güncel gelişmeler...