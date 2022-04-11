Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 18:16

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları listesi, Mart ayındaki 2 TL'lik zam sonrası halen gündemdeki yerini koruyor. BAT, JTI, Philip Morris markaları ürünlerine uyguladığı zam sonrası yeni fiyatlarını da kamuoyuna duyurmuştu. Tütün ürünü kullanıcıları bu noktada "11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son listeye göre piyasadaki en ucuz sigaranın fiyatı 22 TL ile Winston Slender olurken en pahalısı ise 27 TL'den satışa çıkıyor. Peki, Sigara fiyatları son durum ne, yeni zam gelecek mi, ne zaman? İşte fiyat listesi...