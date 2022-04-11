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Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 18:16

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları listesi, Mart ayındaki 2 TL'lik zam sonrası halen gündemdeki yerini koruyor. BAT, JTI, Philip Morris markaları ürünlerine uyguladığı zam sonrası yeni fiyatlarını da kamuoyuna duyurmuştu. Tütün ürünü kullanıcıları bu noktada "11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son listeye göre piyasadaki en ucuz sigaranın fiyatı 22 TL ile Winston Slender olurken en pahalısı ise 27 TL'den satışa çıkıyor. Peki, Sigara fiyatları son durum ne, yeni zam gelecek mi, ne zaman? İşte fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı ile yeni fiyatları listesi halen binlerce vatandaşın gündeminde yerini almaya devam ediyor. Ocak ve Mart aylarında uygulanan ve ürünlerde toplam 6 TL'lik bir artış sağlayan zamlarla beraber şimdi ise yeni bir zammın daha geleceği iddiaları piyasalarda bulunuyor. Bu noktada özellikle tütün ürünü kullanıcıları "11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte sigara fiyatları zammı ile son durum ve yeni fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: 11 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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